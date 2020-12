Kijk naar onze podcast ‘In het Wiel’, waarin Tom Boonen en Hugo Camps het wielerjaar analyseren: “Devenyns is de renner van 2020"

Kristallen Fiets Prominen­ten uit de wielerwe­reld kijken in hun glazen bol voor razendspan­nen­de editie van de Kristallen Fiets

5 december Vanavond weten we wie de Kristallen Fiets op zijn schouw mag zetten. Anders dan andere jaren, is er nu geen uitgesproken favoriet om de meest prestigieuze Belgische wielerprijs te winnen. Kan Belgisch kampioen Yves Lampaert zijn boerenjaar in schoonheid afsluiten? Geeft de bergtrui in de Vuelta de doorslag voor Thomas De Gendt? Volgt Greg Van Avermaet zichzelf op en evenaart hij zo met zijn vijfde zege het record van Johan Museeuw? Of moeten we toch eerder naar mannen als Wout van Aert, Victor Campenaerts, Tim Willens en Tiesj Benoot kijken? “Wie de Kristallen Fiets wint? Ik weet het niet en dat is een vreemde ervaring”, scheef onze columnist en wielercommentator Michel Wuyts. Weten andere prominenten uit de wielerwereld wel wie het zal worden? Wij stelden hen de vraag.