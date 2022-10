“Is Rempo Evekoel door het ijs gezak?” Guga Baúl klaart de vraag met nieuwe imitatie definitief uit bij Johan Museeuw

Kristallen Fiets Thibau Nys tweede jaar op rij Beste Jongere en dat na verrassing van vriendin Anna: “Dit is al de tweede keer dat jullie mij dit lappen”

Net als vorig jaar is Thibau Nys (19) verkozen tot Jongere van het Jaar op de avond van de Kristallen Fiets. Of zoals uitreiker Michel Wuyts het toepasselijk zei: “Zijn voornaam wordt stilaan belangrijker dan zijn achternaam.” En dan was er nog vriendin Anna Eikendal die enkele dagen voor de show mee in het complot zat om haar wederhelft te verrassen...

2 december