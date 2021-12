IN BEELD. Winnaars en partners schitteren op rode loper van de Kristallen Fiets

Kristallen Fiets Remco en Oumi over hun relatie: “Even was het onwennig om weer samen te zijn, maar nu leven we op wolkjes”

Vestimentair waren ze gisteren perfect op mekaar ingespeeld: zij de smaragdgroene zeemeermin, hij gentleman in dito tint. Ook in de liefde is de harmonie helemaal terug: “Ik heb van mijn fouten geleerd”, geeft Remco ruiterlijk toe, na het afgeblazen Monaco-plan dat tot een breuk met ‘Oumi’ leidde. “Even was het onwennig, om weer samen te zijn, maar nu leven wij op wolkjes: het goede van het verleden nemen we mee, in een frisse start.”

5 december