IN BEELD EN VIDEO. De mooiste outfits gespot op de blauwe loper van de Kristallen Fiets

Volledig scherm © PN

Remco Evenepoel en Oumi Rayane

Vorige week schitterden ze nog samen op het stadhuis van Dilbeek, deze avond deden de kersvers getrouwden dat kunstje nog es fijntjes over op de blauwe loper van de Kristallen Fiets. Want stralen deden ze, alweer. Hij nog eens opnieuw in zijn eucalyptusgroene trouwkostuum, gemaakt bij Devos in Lennik, Oumi in de stijl van een Griekse godin met één ontblote schouder, in bijpassend smaragdgroen aan zijn zijde. “Ik vond mijn jurk in een random Brusselse boetiek”, vertelt ze. “Vrijdag pas, tussen alle huwelijksvoorbereidingen door (lacht). Maar ja, als je man gehuldigd wordt, mag je toch wat moeite doen, hé.” Het paar vertrekt volgende vrijdag op huwelijksreis. “Speciaal uitgesteld om er vanavond bij te zijn. De Malediven wordt het, we kijken er heel hard naar uit.”

Sven Vanthourenhout & Céline Maenhout

“Keuzestress”, lacht Céline als ze de blauwe loper komt opgewandeld. Zij en de bondscoach kennen elkaar minstens twintig jaar, maar werden pas vorig jaar een koppel. Ondertussen zijn ze ook verloofd en is ze aan haar allereerste Kristallen Fiets toe. Ze koos uiteindelijk voor een zwart glitterjurkje van Essentiel. “Het hing al sinds corona in mijn kast en ik ben blij dat ik het eindelijk eens aan kan. Ook mijn schoenen zijn van Essentiel, trouwens. Ik ben naar de kapper geweest en zo, voor zo’n avond mag dat allemaal, hé.” Sven aan haar zijde ging voor een donkerblauw kostuum.

Volledig scherm Sven Vanthourenhout.

Volledig scherm Bondscoach Sven Vanthourenhout en Celine Maenhout. © BELGA

Pieter Serry en Wendy Vyncke

Voor de gelegenheid heeft Pieter Serry zijn trouwkostuum nog eens uit de kast gehaald. Hij en Wendy stapten in 2017 in het huwelijksbootje. “Ik ben blij dat ik ‘m nog eens zo zie”, lacht Wendy. Zijzelf ging shoppen bij Terre Bleue. Het koppel geniet van een avond zonder hun twee kindjes en zet hun vakantie in op de Kristallen Fiets. “Morgen vertrekken we met z’n allen op vakantie naar Turkije.”

Volledig scherm Pieter Serry en Wendy Vyncke.

Febe Jooris en Milan Fretin

Het hoeft niet altijd lycra te zijn. En dus trok wielerkoppel Febe Jooris- kersvers bronzen medaille op het WK tijdrijden voor juniores- haar beste jurkje uit de kast en hijste Milan zich casual, inclusief sneakers, in het pak. “Zalando”, lacht Febe. “Ik bestelde een resem jurkjes- allemaal zwart- en koos er uiteindelijk deze met fijne bandjes en split uit. En hakken! Dat gebeurt ook niet vaak. Ik heb ze niét ingelopen en het zijn hele smalle, dat zal ik morgen wel voelen (lacht).”

Volledig scherm Febe Jooris pakte in Wollongong de allereerste WK-medaille bij de vrouwen.

Stan Dewulf en Kayla Vanderlint

Elk gala een nieuwe outfit? Da’s niks voor Kayla. De vrouw aan de zijde van Stan Dewulf draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Haar volledige kleerkast shopt ze bij Think Twice of Vinted, haar gala-outfit van de avond komt van het duurzame & Other Stories. Daaronder: een stel torenhoge Louboutins. “Dit paar schoenen zijn een inside joke tussen ons”, lacht Stan. “Kayla en ik zijn al samen van toen ik bij de nieuwelingen reed.” Kayla vult aan: “En toen lachten we al dat als hij ooit prof werd, ik een paar Louboutins van hem zou krijgen. En zie, na zijn eerste Tour, afgelopen zomer, zijn we er samen in Parijs gaan halen.”

Julie De Wilde en haar broer Gilles De Wilde

Voor haar schoenen legde Julie De Wilde het vertrouwen in de handen van haar papa. “Jaja, hij heeft dit paar hoge hakken gekocht. Ik had er dringend nodig, maar geen tijd om erom te gaan”, vertelt ze, terwijl ze het zwarte paar vanonder haar lange galajurk tevoorschijn tovert. Uit haar comfortzone, vertelt ze, de zwarte bustierjurk met split. “Vrijdag gekocht in Gent, samen met mijn mama.” Een lange zoektocht? “Absoluut”, antwoordt broer Gilles, die voor een casual blauw pak koos, snel. De twee hebben wel zin in een feestje. “Dit doen we niet vaak, hé.”

Volledig scherm Julie De Wilde.

Tim Declercq en Tracey Debruyne

“Altijd weer, net voor we moeten vertrekken, zegt ze plots: ‘Ik heb geen kleren meer’”, lacht Tim Declercq, over zijn echtgenote Tracey. “Maar ik ben eigenlijk net dezelfde moet ik toegeven. Er zijn bij mij net zoveel outfits de revue gepasseerd.” Doorstonden uiteindelijk de selectie: een blauw pak met zwarte revers en een klassevolle zwarte jurk met open rug. “Ben ik niet te overdressed?”, lacht Tracey nog. De twee genieten alvast van een avondje quality time. Dochter Marilou logeert bij de grootouders. “Zelfs de autorit hiernaartoe is al genieten.”

Volledig scherm Tim Declercq en Tracey Debruyn. © Photo News

Volledig scherm Tim Declerq.

Johan Museeuw

Bij sommige mannen is een outit rap beklonken en Museeuw is één van hen: “Ik ben in Oudenaarde een boetiek binnengesprongen, dit pak hing aan een paspop en ik zei: ‘Geef maar’. De ruitjes charmeerden Museeuw, “wegens toch eens iets anders, al had ik onderschat hoe warm zo’n Britse tweestof voelt, ik ga mij straks misschien wat moeten uitkleden.” (lacht) Dat kon, er was nog een veston en aubergingekleurig hemd, op aanraden van de verkoopsters. “Zij zeiden dat het tof was en ik laat mij leiden. Alleen mijn schoenen lagen op voorhand vast. Ik ben ambassadeur van het merk Cycleur de Luxe en hoef de dozen maar uit de kast te trekken.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News

Niels Albert en Valeska Van den Broecke

Heel wat wielervrouwen kochten bewust ‘lokaal’, ook Valeska ging aankloppen bij een Belgische ontwerpster: Katerin Theys. Het werd een lange jurk met Afrikaans geïnspireerde print. “Ik zorg graag voor wat kleur en deze hemdsjurk is zo fijn en makkelijk om te dragen. Belgische ontwerpers blinken echt uit in de kwaliteit van hun stoffen. Om het niet te zomers of casual te maken, heb ik wel wat aandacht besteed aan de accessoires.” Zijnde: een riem, open laarsjes met geometrische neus van het merk Morobé en een tasje van Chanel. Niels haalde nog eens het kostuum van Stijn Helsen uit de kast, van hun burgerlijk huwelijk op 11 juni.

Volledig scherm Niels Albert met Valeska Van den Broecke.

Rik Verbrugghe en Claudia Van Avermaet

Elk feest kan wel een ‘lady in red’ gebruiken en dat was Claudia, met een split en blote schouder. “Het is nog net warm genoeg, ik heb al andere edities gekend”, bracht ze de Kristallen Fietsen in herinnering die bij vrieskou werden uitgereikt. Claudia bestelde online een jurk van Patrizia Pepe en omdat het nu eenmaal de Kristallen Fiets is, koos ze zilveren schoenen en een fonkelend tasje van Saint Laurent. “Een hele investering, en Rik vindt intussen dat ik wel genoeg handtassen heb, maar deze kon er nog wel bij.”

Volledig scherm Rik Verbrugghe en zijn vrouw Claudia Van Avermaet.

Jasper Philipsen en Melanie Peetermans

Het was een boerenjaar voor Jasper, die in de Tour de France de spurt op de Champs-Elysées op zijn naam zette. Vriendin Melanie behaalde dan weer haar diploma als leerkracht lager onderwijs. Zij kocht haar blauwe jurk bij Jacobs Mode in Ham, gouden oorbellen en een clutch maakten het extra feestelijk. “Ook voor mijn make-up heb ik wat moeite gedaan. Ik heb vroeger veel naar Nikki Tutorials gekeken om tips op te doen. Aanvankelijk zal ik er wel eens oranje hebben uitgezien, met een verkeerde foundation enzo. Maar intussen ken ik de juiste kleuren en doe ik graag mijn ogen spreken.” Jasper ging voor ruiten, één van de trends van de avond.

Volledig scherm Jasper Philipsen en Melanie Peetermans. © Photo News

Patrick en Agna Evenepoel

Als kapster is Agna graag met uiterlijk en mode bezig, “ik maak er een zaak van om bij elke gelegenheid af te wisselen”, zegt ze. Bij Moderna in Schepdaal ging ze voor een wit broekpak met kanten topje en enveloppetas. “Het is een tikje zomers door de blote enkels in de 7/8 broek, maar ik kleed me zoals ik me voel, en dat is heel zonnig. Wat een prachtjaar met het WK en het huwelijk van Remco met Oumi”, aldus Agna. Echtgenoot Patrick “volgde blindelings” toen ze voor hem een beige, geruit pak koos.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm VILVOORDE, BELGIUM - OCTOBER 12: Evenepoel Patrick And Agna (BEL) parents of Remco Evenepoel pictured during during the ÔKristallen FietsÕ award show. The Kristallen Fiets (Dutch for "Crystal Bicycle") is a cycle racing award, created in 1992 by the Belgian newspaper Het Laatste Nieuws. The award is given annually to the Belgian rider considered to have performed the best over the year. At the headquarters of DPG Media on on October 12, 2022 in Vilvoorde, Belgium, 12/10/2022 ( Photo by Gregory Van Gansen / Photonews

Volledig scherm Vlad Van Mechelen, goed voor brons op het recente WK bij de junioren, met zijn moeder.

Volledig scherm Peter van Petegem met vrouw Angelique. © BELGA

Volledig scherm Christophe Impens en partner. © BELGA

Volledig scherm Quick.Step-Alpha Vinyl trainer Koen Pelgrim en zijn partner. © BELGA

Volledig scherm Koen Pelgrim met partner.

Volledig scherm Guga Baul.

Volledig scherm Dries Devenyns met Nathalie Landrie.

Volledig scherm Ex-kampioen Dirk De Wolf met zijn vrouw Linda Floquet. © BELGA

Volledig scherm Tim Declercq.

Volledig scherm Allan Peiper en vrouw Katrien. © BELGA

Volledig scherm Stan Dewulf met Kayla Vanderlint, Dries Devenyns met Nathalie Landrie en Louis Vervaeke met Astrid Vervaeke. © Jan De Meuleneir / Photo News

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News