Het lijstje kandidaten is indruwekkend, maar wie wordt morgen verkozen tot Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar?

Wielrennen Bradley Wiggins neemt geen blad voor de mond in exclusief interview: “Ik was beter beschul­digd van moord, dan had ik een eerlijk proces gekregen”

7 december Dat hij de hel nu wel had gezien, dacht Sir Bradley Wiggins, nadat hij in 2015 voor de vijfde en laatste keer Parijs-Roubaix had gereden. In werkelijkheid moest zijn tocht door de hel nog beginnen. Met beschuldigingen over misbruik van medische voorschriften die hij nodig had om de Tour van 2012 te winnen. De Britse pers en zelfs het Britse parlement gingen achter hem aan. Sinds 2016 levert Wiggins een gevecht om zijn naam te zuiveren. “Ik heb mijn rug gerecht. Ik heb gezegd: jullie zijn verkeerd!” En wel hierom.