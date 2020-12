Het lijstje kandidaten is indrukwekkend, maar wie wordt morgen verkozen tot Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar?

Kristallen Fiets VIDEO. Kristallen Fiets voor ‘Gouden Nicky’: Degrendele verkozen tot beste Belgische renster van 2018

5 december Baanwielrenster Nicky Degrendele houdt aan het jaar van haar grote doorbraak de Kristallen Fiets over. De 22-jarige West-Vlaamse haalde het in de eindafrekening voor veldrijdster Sanne Cant en baan/wegwielrenster Jolien D’hoore. In de gebouwen van Medialaan in Vilvoorde werd Degrendele tijdens het ‘Gala van de Kristallen Fiets’ onder meer beloond voor haar wereldtitel én vice-Europese titel in de keirin, een olympische discipline. Ze kreeg haar trofee uit handen van VTM-journaliste Cathérine Moerkerke.