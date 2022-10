Het inspirerende verhaal van Ewoud Vromant, de succesvolle paralympiër die zijn rechterbeen verloor: “Als er een probleem is, zoek dan een oplossing”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Paralympiër Ewoud Vromant heeft een palmares om ‘u’ tegen te zeggen. Zo is hij regerend wereldkampioen in de individuele achtervolging en in het tijdrijden, verpulverde hij met een afstand van 46,521 kilometer het werelduurrecord in de MC2-klasse en veroverde hij zilver in de tijdrit op de Paralympische Spelen van Tokio.

Vromant levert uitzonderlijke prestaties met één been - negen jaar geleden verloor hij zijn rechterbeen. “In 2012 werd een tumor ontdekt in mijn bovenbeen”, doet hij zijn verhaal. “Die was al vrij groot, ongeveer 20 centimeter. Ik onderging een chemokuur om de uitzaaiingen aan te pakken. Maar zes maanden later is beslist om mijn been te amputeren. Dat was de beste en veiligste oplossing.”

Volledig scherm Ewoud Vromant tijdens zijn werelduurrecord. © BELGA

Een zware periode voor Vromant, die in 2014 begon met fietsen op één been. “Eerst probeerde ik het einde van de straat te halen, dat was al lastig genoeg. Of deed ik blokjes van vijf kilometer, het maximum. Ik was die trekbeweging aan één pedaal totaal niet gewoon. Daardoor verzuurde mijn been volledig.”

Vromant zette door en hield het niet bij wielrennen. “In 2016 nam ik deel aan het BK zwemmen, wielrennen en atletiek. En in elke discipline pakte ik een medaille. Ik besefte dat niets me kon tegenhouden toen ik tijdens mijn revalidatieperiode kon gaan skiën. Ik zag in dat alles nog mogelijk is. Een eyeopener. Als er een probleem is, zoek dan een oplossing. Zo ga ik door het leven.”

De Oost-Vlaming heeft het ten slotte over zijn ambities. “Parijs 2024 is superbelangrijk voor mij. Op korte termijn ligt de focus op het WK baanwielrennen. Dat is ook in Parijs, op de olympische piste.” Op naar nieuw succes.

