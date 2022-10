EXCLUSIEF. Remco Evenepoel gaat op huwelijksdag uit de bol op dansvloer en legt grappige geloften af: “Oumi, vanaf nu moet je mama al haar taken overnemen”

Van de inleidende receptie in de tuin ten huize-Evenepoel in Schepdaal, waar vader Rayane zijn dochter officieel toevertrouwt aan de bruidegom, over de aankomst met de oldtimer aan het gemeentehuis in Dilbeek en het jawoord dat beide geliefden elkaar geven tot de fotoshoot aan het Kasteel de Viron: alles mooi in beeld. Zoals zijn grappige geloften: “Vanaf nu moet je mama al haar taken overnemen. En wordt het alles in het huis: kuisen, de plas, de was,... Nee, ik ben heel trots op je. Ik zie je enorm enorm graag en kan niet wachten om samen met jou het leven te ontdekken”, pinkte Remco een traan weg.