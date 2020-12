Een eigen kledinglijn en een basketfanaat: wat u moet en mag weten over Wout van Aert

Kristallen FietsWout van Aert is de winnaar van de Kristallen Fiets. Enkele zaken die u moet en mag weten over ‘WvA’.

Wat u moet weten:

* Van Aert boekte dit jaar in de Ronde van Frankrijk zijn 21ste en 22ste profzege. Zijn allereerste UCI-overwinning was de proloog van de Ronde van België 2016 in Beveren, waarin hij niemand minder dan viervoudig wereldkampioen Tony Martin versloeg. Van Aert was toen 21.

* Amper twee seizoenen had Van Aert nodig om in het veldrijden bijna alles te winnen wat er te winnen valt: Wereldbeker (2016), Superprestige (2016), DVV Trofee (2015-2016), WK (2016) en BK (2016). Daar kwamen nadien nog één Wereldbeker (2017), één DVV Trofee (2017), twee wereldtitels (2017-2018) en twee Belgische driekleuren (2017-2018) bij. Alleen het EK is nog een hiaat op zijn crosspalmares.

* Op 20 augustus volgde Van Aert zichzelf in Koksijde op als Belgisch kampioen tijdrijden. Hij heeft nu evenveel titels als Marc Streel, Stijn Devolder en Victor Campenaerts. Volgend jaar kan hij voet zetten naast recordhouders Marc Wauters, Leif Hoste en Kristof Vandewalle.

* Van Aert is met zijn derde plaats na ploegmaat Primoz Roglic en Tourwinnaar Tadej Pogacar de beste Belg in de UCI-wereldranking. Daarmee maakt hij een einde aan vijf jaar heerschappij van Greg Van Avermaet. Hij voert ook de ‘One Day Race World Ranking’, de wereldranglijst van ééndagskoersen, aan voor Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Marc Hirschi.

* Aanstaande zondag komen Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het eerst deze veldritwinter tegen elkaar uit in de Wereldbekercross in Namen. De laatste keer dat Van Aert in het veld vóór zijn aartsrivaal finishte, dateert inmiddels alweer van meer dan twee jaar geleden. Op 1 november 2018 finishte Van Aert derde in de Koppenbergcross. Van der Poel kende een totale offday en werd pas 21ste.

Wat u mag weten:

* Van Aert koos als kind aanvankelijk voor het voetbal, maar na twee trainingen hield hij het al voor bekeken omdat hij vond dat hij té weinig in het spel werd betrokken. Hij combineerde wielrennen daarna nog een tijdlang met atletiek bij AC Lille, maar concentreerde zich vanaf zijn dertiende voluit op de koers. Bij zijn eerste concurrenten — tóen al — onder meer Mathieu van der Poel en de broers Sweeck.

* De winnaar van de Kristallen Fiets 2020 heeft nog een oudere zus, Liese. Zij studeerde in 2017 af als… burgerlijk ingenieur-architect en verzilvert haar diploma vandaag op zelfstandige basis. Liese is één van Wouts grootste supporters maar treedt niet of nauwelijks in de spotlights. Mama Ivonne: “Omdat ze Liese wil zijn en niet ‘de zus van Wout’.”

* Wout en vrouwlief Sarah De Bie hebben sinds de zomer van 2018 hun eigen kledinglijn, Panache. Wat begon met een t-shirt voor vrienden, groeide al gauw uit tot een volwaardige collectie. Tijdens de eerste corona-lockdown, in april, schonk het koppel nog t-shirts aan de zorgverleners van het AZ Herentals en ging ook de opbrengst van de stockverkoop integraal naar het ziekenhuis. Meer info over de kledinglijn op www.panachebywva.be

* Het geschil tussen Van Aert en zijn vroegere werkgever Nick Nuyens blijft aanslepen. In mei 2021 zal er bij het Antwerpse Arbeidshof gepleit worden door beide advocaten, een uitspraak volgt in juni. Nuyens startte een procedure op tegen Van Aert in 2018, nadat die zijn lopende contract bij de ploeg van Nuuyens had verbroken ‘om dwingende reden’. De rechter in eerste aanleg gaf Van Aert over de hele lijn gelijk maar Nuyens ging in beroep.

* Van Aert is een basketfanaat. Zo werd hij in februari dit jaar in Oostende nog gespot op de olympische kwalificatiematch van de Belgian Cats tegen Canada. “Sarah heeft in haar jeugdjaren basketbal gespeeld en ik ging vaak naar haar wedstrijden kijken. Ik begrijp het spelletje dus wel een beetje.”

STEEKKAART: Wout van Aert (26)

* Geboren op 15 september 1994 en wonend in Herentals

* Prof sinds 2013

* Teams

2013-2014: Telenet-Fidea

2014: Vastgoedservice-Golden Palace

2015-2016: Crelan-Vastgoedservice

2017-2018: Veranda’s Willems-Crelan

2018-2019: Cibel-Cebon Offroad Team

Sinds 2019: Jumbo-Visma

* Overwinningen in 2020 (6): Strade Bianche, Milaan-Sanremo, 1ste rit Dauphiné (+ eindwinnaar puntenklassement), BK tijdrijden in Koksijde, 5de en 7de rit Ronde van Frankrijk

* Ereplaatsen in 2020: 3de in Milaan-Turijn, 20ste (en beste Belg) in Ronde van Frankrijk, zilver op WK tijdrijden en WK weg in Imola, 8ste in Gent-Wevelgem, 2de in Parijs-Roubaix

* Overwinningen in het verleden

2015 (1): Wingene Koers

2016 (4): Puivelde Koers, proloog Ronde van België, Profronde van Deurne en Schaal Sels

2017 (3): Ronde van Limburg, Bruges Cycling Classic, GP Pino Cerami

2018 (3): rit en eindklassement Ronde van Denemarken, Dernycriterium Antwerpen

2019 (5): 2 ritten Dauphiné (+ eindwinnaar puntenklassement), BK tijdrijden in Middelkerke, 2 ritten Ronde van Frankrijk (w.o. ploegentijdrit)

* Belangrijkste ereplaatsen in het verleden

2014: 8ste Ster ZLM Toer

2015: 4de GP Jef Scherens/Rondom Leuven

2016: 8ste Ster ZLM Toer, 9de BK in Les Lacs de L’Eau D’Heure, 4de GP Pino Cerami, 2de Dwars door het Hageland

2017: 10de Baloise Belgium Tour, 6de BK tijdrijden, 2de Rad am Ring, 3de Dwars door het Hageland, 2de Schaal Sels

2018: 3de Strade Bianche, 10de Gent-Wevelgem, 9de Ronde van Vlaanderen, 3de EK weg in Glasgow, 8ste Antwerp Port Epic

2019: 3de Strade Bianche, 6de Milaan-Sanremo, 2de E3 Harelbeke, 3de BK in Gent

* Veldritpalmares: 64 overwinningen (w.o. 3x WK en BK in 2016, 2017 en 2018, 9 Wereldbekermanches, 7 Superprestigecrossen en 16 wedstrijden van de DVV Trofee) + 2 eindzeges Wereldbeker (2016, 2017), 1 eindzege Superprestige (2016), 3 eindzeges DVV Trofee (2015, 2016, 2017)

* UCI-wereldranking: 702de in 2015, 188ste in 2016, 86ste in 2017, 74ste in 2018, 37ste in 2019 (23ste in One Day Race World Ranking), 3de in 2020 (1ste in One Day Race World Ranking)

* Eindejaarstrofeeën: Flandrien van het Jaar 2019 en 2020, Nationale Trofee voor Sportverdienste 2020, Vlaamse Reus 2020, Kristallen Fiets 2020

