Dit zijn de grootste kanshebbers voor de beste Belgische Elite wielrenner

DE LIE Arnaud:

Wurmde zich in zijn eerste profjaar al meteen in de top tien van de UCI-wereldranking en de internationale zegestand, met 9 overwinningen: Trofeo Playa de Palma, GP Jean-Pierre Monseré, Volta Limburg Classic, Marcel Kint Classic, Heistse Pijl, Ronde van Limburg, een etappe in de Ronde van Wallonië, Schaal Sels/Johan Museeuw Classic en Egmont Cycling Race. Eindwinnaar ook van de Exterioo Cycling Cup. Finishte daarnaast nog 18 keer in de top tien (o.a. 6de op het BK, 3de in Nokere Koerse, 7de in Eschborn-Frankfurt, 8ste in Brugge-De Panne en 4de in de Bretagne Classic-Ouest France). Derde na Van Aert en Pogacar in de UCI-wereldranking voor eendagskoersen.

EVENEPOEL Remco:

Wereldkampioen, groterondezege (Vuelta) én klassiek Monument (Luik-Bastenaken-Luik) in één en hetzelfde seizoen, dat is al sinds Bernard Hinaut in 1980 en, vanuit Belgisch oogpunt, sinds Eddy Merckx in 1971, geleden. Won ook het jongerenklassement in de Ronde van Spanje en twee etappes. Werd Belgisch kampioen tijdrijden. Opgeteld bij een ritzege in de Ronde van Valencia, rit- en eindwinst in de Ronde van de Algarve, 3 ritzeges en eindwinst in de Ronde van Noorwegen, tijdritwinst in de Ronde van Zwitserland en de Clasica San Sebastian kwam hij in totaal aan vijftien zeges (Gullegem Koerse is geen UCI-race). Goed voor de nummer één-positie in de internationale zegestand. Pakte ook brons op het WK tijdrijden en was 4de in de Ronde van Baskenland en 6de in de Brabantse Pijl.

ISERBYT Eli:

Het ligt al wat dieper in het geheugen maar sloot het veldritseizoen 2021-2022 in februari af met 28 podia en 14 overwinningen, waaronder 11 klassementscrossen (7 Wereldbekermanches, 3 Superprestigewedstrijden en 1 proef voor de X2O Badkamers Trofee). Eindwinnaar van de Wereldbeker en de Superprestige en tweede na Toon Aerts in de X2O Badkamers Trofee. Pakte op het WK in het Amerikaanse Fayetteville brons na Tom Pidcock en Lars van der Haar. Sloot het seizoen af als nummer één in de UCI-wereldranking, met bijna 1.000 punten voorsprong op zijn naaste belager Aerts.

LAMPAERT Yves:

Beleefde op de openingsdag van de Ronde van Frankrijk in een kletsnat Kopenhagen een absoluut gloriemoment. Won de inleidende individuele tijdrit - “Moa vint, toch. Wat e ‘k ik nu gedoan. I’m just a farmer’s son from Belgium” - wat hem meteen ook (voor 1 dag) de gele leiderstrui opleverde. Pakte ook tijdritwinst in de Baloise Belgium Tour en was voorts negende op het WK tijdrijden in Wollongong, tiende in Parijs-Roubaix (nadat een onvoorzichtige toeschouwer hem in de slotfase, op weg naar een mogelijke ereplaats, ten val bracht), tweede in Izegem Koers en zesde in de GP van Fourmies/La Voix du Nord. Zilver ook na een ongenaakbare Remco Evenepoel in het BK tijdrijden.

MERLIER Tim:

Werd op de laatste zondag van juni in Middelkerke voor de tweede keer in zijn carrière Belgisch kampioen. Ritwinnaar ook in Tirreno-Adriatico en primus in Nokere Koerse en de Minerva Classic-Brugge De Panne. Voorts derde in de Bredene-Koksijde Classic en de Brugse Elfstedenronde, zesde in Gent-Wevelgem en het Kampioenschap van Vlaanderen, negende in de Scheldeprijs en tiende in de Ronde van Limburg. Brons in de EK-wegrit in München na Fabio Jakobsen en Arnaud Démare.

PHILIPSEN Jasper:

Wat vorig jaar (nog) niet lukte in de Tour, gebeurde nu wel. Tot twee keer toe zelfs: bingo in Carcassonne en in de ‘moeder aller massasprints’ op de Champs Elysées in Parijs. Scoorde in totaal acht keer, met ook nog etappezeges in de UAE Tour (2, eindwinnaar puntenklassement), de Ronde van Turkije (1, eindwinnaar puntenklassement), de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Denemarken en winst in de Omloop van het Houtland. Tweede ook in de Gooikse Pijl, derde op het BK, vierde in de Druivenkoers, zesde in Rund um Köln, de BEMER Cyclassics in Hamburg en de GP van Wallonië en achtste in de Scheldeprijs en het eindklassement van de Baloise Belgium Tour.

SCHUERMANS Jens:

Houdt samen met Pierre De Froidmont de huidige Belgische eer hoog in het mountainbiken. Geen simpele opgave, maar Schuermans werd wel knap zesde op het EK cross-country in München en twaalfde in de Wereldbeker in die discipline. Plaatste zich in de top tien in de manches in het Oostenrijkse Leogang (9de) en het Canadese Mont-Sainte-Anne (9de) en liet zich ook opmerken in de voorafgaande shortraces van die Wereldbekerproeven (5de in Leogang, 4de in Mont-Sainte-Anne). Kroonde zich tot Belgisch kampioen in Houffalize en werd twee keer tweede in de C1-wedstrijden in Guéret en derde op de Col du VAM in Wijster.

TEUNS Dylan:

Reed een uitstekend klassiek voorjaar. Glansrijk winnaar van de Waalse Pijl, hield op de Muur van Hoei Valverde, Vlasov en Alaphilippe af. Zesde ook in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik, achtste in de Brabantse Pijl en tiende in de Amstel Gold Race. Won meteen aansluitend op die voortreffelijke lente de openingsetappe van de Ronde van Romandië. Werd na zijn vroegtijdige overstap van Bahrain-Victorious naar Israel-Premier Tech nog vijfde in de Ronde van Groot-Brittannië en vierde in de GP van Wallonië.

UIJTDEBROEKS Cian:

Had, gezien zijn leeftijd (19), nog perfect in aanmerking kunnen komen voor de Kristallen Fiets-jongerentrofee maar koos voor een overstap naar de WorldTour-elite (BORA-Hansgrohe). Dat doet hem dus met zijn tweevoudige ritzege en eindwinst in het algemeen, berg- én jongerenklassement van de Ronde van de Toekomst tussen deze nominaties belanden. Werd voorts derde (en beste jongere) in de Roemeense Sibiu Cycling Tour, zevende in Per Sempre Alfredo, achtste in de Ronde van Noorwegen en zestiende in de Ronde van de Alpen.

VAN AERT Wout:

Laat het ons chronologisch opsommen. Sloot zijn korte crosscampagne af met 9 zeges op 10 veldritten, waaronder 7 klassementscrossen en een vijfde Belgische titel (in Middelkerke). In het klassieke voorjaar winnaar van de Omloop, een etappe in Parijs-Nice (en het puntenklassement) en de E3 Saxo Bank Classic en 8ste in Milaan-Sanremo, 2de in Parijs-Roubaix en 3de in Luik-Bastenaken-Luik. Na de ‘break’ tweevoudig ritwinnaar en primus in het puntenklassement in de Dauphiné. Zorgde in een magistrale Tour (3 ritzeges) vijftien jaar na Tom Boonen nog eens voor een Belgische groene (punten)trui. In het najaar winnaar van de Bretagne Classic-Ouest France, tweede in de BEMER Cyclassics Hamburg en de GP van Montreal en vierde in de GP van Québec en het weg-WK.