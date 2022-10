“Dit laat zien wat voor mens Tiesj naast de fiets is”: Kristallen Zweetdruppel zorgt voor ontroerend moment tussen Benoot en Van Hooydonck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nathan Van Hooydonck was allesbehalve ontgoocheld met zijn tweede plaats. “Met Benoot blijft de trofee zo toch binnen Jumbo-Visma. Dat hij zijn trofee opdraagt aan mij, toont de hechte band die er heerst in onze ploeg. Sportief hebben we natuurlijk een fantastisch jaar achter de rug, maar persoonlijk was het lang niet alleen rozengeur en maneschijn.”

Van Hooydonck en zijn vriendin Alicia Cara moesten begin januari hun zoontje Thiago afgeven. “Het was niet makkelijk om daarna weer op die fiets te stappen. Daar moet ik eerlijk in zijn: mijn vrouw heeft me daar ongelofelijk goed in geholpen. Zonder haar was dat niet gelukt. Dat wisten ze natuurlijk binnen de ploeg... Dat Tiesj deze trofee aan mij opdraagt, laat zien wat voor een groot iemand Tiesj op en naast de fiets is.”

(Lees verder onder de video)

Emotionele Benoot: “Deze trofee is voor Nathan”

Tiesj Benoot zelf vernam zijn overwinning in de Kristallen Zweetdruppel aan zijn eigen voordeur. “Ik was al verrast dat ik bij de genomineerden was, maar dit is een erkenning voor de collectieve prestaties met de ploeg. Ik ben dankbaar dat ik voor mannen als Wout (Van Aert) en Jonas (Vingegaard) kan rijden”, vertelde Benoot.

“Maar ik vind het een beetje ongemakkelijk dat ik hier sta, want volgens mij verdient Nathan Van Hooydonck hem meer. Hij heeft mij in de Tour de France - bij een horrordag - gigantisch geholpen. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Nathan heeft, ook familiaal, een moeilijk jaar achter de rug. Ik wil deze trofee opdragen aan hem. Nathan, deze trofee is voor jou.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na een succesvol openingsweekend - met onder meer winst voor Van Aert in de Omloop - viel Benoot een week later in de Strade Bianche. Even leek zijn voorjaar in gevaar, maar onze landgenoot was toch net op tijd fit om van waarde te zijn in de E3 en de rest van de klassiekers. Naast het in dienst rijden, versierde Benoot ereplaatsen in Dwars door Vlaanderen (2de) en de Amstel Gold Race (3de). In de Tour de France bleek hij een cruciale pion in het masterplan van Jumbo-Visma, dat met de gele trui en bolletjestrui van Vingegaard en de groene trui van Van Aert de belangrijkste prijzen in de wacht sleepte.

Dat is ook de lezers van HLN.be niet ontgaan. Benoot haalde het in de stemming voor ploegmaat Van Hooydonck en Pieter Serry. En zo krijgt de Kristallen Zweetdruppel na vier jaar Tim Declercq nog eens een andere winnaar.

Bekijk ook. Kopecky en Evenepoel winnen Kristallen Fiets

Volledig scherm © Photo News

UITSLAG

1. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) 5966 (36,0%)

2. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) 4979 (30,1%)

3. Pieter Serry (Quick.Step-Alpha Vinyl) 3754 (22,7%)

4. Ilan Van Wilder (Quick.Step-Alpha Vinyl, 22) - 1046

5. Louis Vervaeke (Quick.Step-Alpha Vinyl, 28) - 760

6. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal, 28) - 222 Totaal stemmen: 16736

ERELIJST 2005: Kevin Hulsmans

2006: Gert Steegmans

2007: Johan Vansummeren

2008: Mario Aerts

2009: Stijn Vandenbergh

2010: Mario Aerts

2011: Jelle Vanendert

2012: Kevin De Weert

2013: Stijn Vandenbergh

2014: Iljo Keisse

2015: Iljo Keisse

2016: Iljo Keisse

2017: Julien Vermote

2018: Tim Declercq

2019: Tim Declercq

2020: Tim Declercq

2021: Tim Declercq

2022: Tiesj Benoot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tiesj Benoot © Photonews

Volledig scherm Tiesj Benoot. © Photo News