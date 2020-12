De wederopstanding van Allan Peiper, strijdend tegen kanker en zegevierend in de Tour: “Het is de bekroning van mijn leven”

Kristallen FietsDat hij met Tadej Pogacar nog de Tour zou winnen, mooier kon Allan Peiper (60) het niet dromen. Zijn leven hangt aan een zijden draadje. Een leven dat wielrennen is, zegt hij. Altijd geweest. En alleen maar dat. Sinds hij 43 jaar geleden naar België kwam om coureur te worden, met 300 Australische dollar op zak. Acht jaar geleden werd hij Belg. En nu is hij de Belgische ploegleider van het jaar. “België is het wereldwielerland. Ik ben trots.”