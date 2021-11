Christoph & Philip Roodhooft, na seizoen met 33 zeges, ritten in Giro, Tour en Vuelta én de gele trui straks ook ‘Ploegleiders van het Jaar’? “Wij zijn geen zootje ongeregeld”

Kristallen Fiets“Wat we doen, willen we nog beter doen”, zegt Philip Roodhooft (46). En het is al heel wat, wat Philip en zijn broer Christoph (47) in 2021 goed hebben gedaan. 33 overwinningen, de gele trui in de Tour, overwinningen in de Strade Bianche, de Giro en de Vuelta daar bovenop. Ruim tien jaar geleden bestierden de broers nog een bescheiden crossploegje. In 2023 willen ze de stap zetten naar de WorldTour. Pikken ze in tussentijd meteen ook de titel van ‘Ploegleiders van het Jaar’ op de Kristallen Fiets?