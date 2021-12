Broers Roodhooft branden van ambitie: “Ik denk dat wij ook voor de groene trui moeten gaan”

Kristallen FietsDe broers Christoph en Philip Roodhooft hadden er hun vertrek naar Spanje een dag voor uitgesteld. Winnaar worden van de Kristallen Fiets , als beste ploegleider van het voorbije jaar, dat wilden ze niet missen. Met twee dan nog. Ze rijden een opvallend parcours. En ze hebben grote ambities. “Als we Van Aert horen zeggen dat hij gaat voor de groene trui, denken wij: ‘We zullen dat nog wel even zien’.”

Gefeliciteerd, jullie zijn de eersten in dertig jaar die de trofee voor beste ploegleider van het jaar met z'n tweeën winnen.

Philip: “Het is een erkenning en een bekroning van iets waar we samen al vijftien jaar aan werken. Het is niet altijd evident en gemakkelijk geweest. Dat we nu ook samen worden gevierd maakt het bijzonder.”

Jullie hebben nog grootse plannen, zeiden jullie net. Welke zijn die?

Christoph: “Als ik Van Aert hoor zeggen dat hij gaat voor de groene trui, denk ik: 'We zullen dat nog wel even zien'. Als alles een beetje normaal verloopt, is dat voor ons een heel realistische doelstelling. Ik denk aan Jasper Philipsen. Of aan Mathieu van der Poel.”

Philip: “Mathieu is de geknipte renner om de groene trui te winnen. De groene trui, en ritzeges. In elke grote ronde een rit winnen, dat is toch iets. Een monument winnen, dat is dit jaar ook niet gelukt. We moeten niet te kritisch zijn, maar toch.”

De concurrentie met Wout van Aert, voedt die jullie?

Christoph: “De ambities liggen gelijk. Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick.Step, onze Alpecin-Fenix-ploeg, wij willen alle drie dezelfde dingen.”

Philip: “Noem drie renners, dan kom je altijd uit bij Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel. Het is een natuurlijke concurrentie.”

Christoph: “En wij kunnen daar bovenop nog zeggen dat we ook nog wereldkampioen mountainbike willen worden. Voor de anderen is dat onmogelijk. In het WorldTour-peloton is Tom Pidcock de enige die hetzelfde kan zeggen.”

Jullie hebben er ook een grote nieuwe sponsor bij. Deceuninck ruilt de ploeg van Patrick Lefevere voor jullie ploeg.

Philip: “Zoals we Alpecin destijds hebben binnengehaald, zo is ook de komst van Deceuninck voor ons de erkenning dat een sponsor uit de WorldTour ook met ons wil werken.”

Christoph: “Zo is het eerder ook al met Canyon gegaan. Die hebben ook grote budgetten vrijgemaakt voor ons.”

Philip: “Het aantal WorldTour-licenties is beperkt. We proberen via een andere weg te komen waar we willen zijn. Dat Deceuninck nu bij ons instapt is daar weer een bewijs van. Ze zijn drie jaar sponsor geweest van de meest succesvolle ploeg ter wereld. Nu komen ze bij ons terecht, met volle goesting. Dat is een geweldig compliment.”

Hadden jullie niet meer gewild? Deceuninck wordt derde sponsor, omdat de ruimte al ingenomen wordt door Alpecin en Fenix.

Philip: “Er waren ook voor Deceuninck nog andere gegadigden. Alpecin ligt vier jaar vast als eerste naamsponsor, Fenix ligt twee jaar vast. Deceuninck gaat mee in het verhaal. Ongetwijfeld vinden ze het goed zoals het nu is. En als er in de nabije toekomst andere opportuniteiten komen, worden zij de bevoorrechte partner.”

