Bij de jeugd beter dan zijn vader en ook ervaring als... dj: wat u mag en moet weten over Thibau Nys

Thibau Nys is de Jongere van het Jaar. Wat u mag en moet weten over de 18-jarige veldrijder:

Wat u moet weten:

* Elke vergelijking is uiteraard gevaarlijk, maar in de jeugdcategorieën presteerde Thibau alvast beter dan zijn vader. Hij werd al drie keer Belgisch kampioen (2x bij de nieuwelingen, 1x bij de junioren). Sven deed dat enkel bij de junioren. En in tegenstelling tot pa pakte hij als junior ook al de wereldtitel.

* Heeft ook al een nationale mountainbiketitel op zijn palmares staan. In 2018 haalde Nys het in het West-Vlaamse Westouter bij de nieuwelingen voor Daan Depuydt en zijn ploegmaat Ward Huybs.

* Volgens ‘Coach Paul’ Van Den Bosch beschikt Nys jr. over een grote explosiviteit. “Zijn piekvermogen ligt rond de 1.500 watt of 25 watt per kilo. Dat is zeer hoog, zeker als je het vergelijkt met profs. Zijn explosiviteit kan Thibau van pas komen bij de start, op korte, steile hellingen en in de sprint.”

* Maakt, door de heersende coronacrisis, een zeer lastig U23-debuut in het nieuwe veldritseizoen. Koerst bij gebrek aan aparte beloftencrossen elk weekend samen met de elite en dat zorgde vanuit barslechte startposities tot dusver voor volgend matig resultatenrapport: 2 (B-veldrit in Vorselaar), 13, 18, 5 (Kruibeke), DNF, 15, 23, DNF, DNF, 23, 28, DNF.

* Werkte in zijn laatste juniorenseizoen in het veld (2019-2020) af aan een Van der Poeliaans percentage: 84,6%. Won liefst 22 van zijn 26 gereden crossen, waaronder WK, EK en BK, zes van de zeven Wereldbekermanches en vijf van de zeven Ridley Cup- (Superprestige-)wedstrijden.

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News

Wat u mag weten:

* De ‘roots’ van vader zijn ook die van zoonlief. Op zijn vijfde, drie jaar jonger nog dan Sven destijds, reed Thibau Nys in Massenhoven al zijn eerste BMX-wedstrijd. Voorts deed hij in zijn kindertijd al heel veel parcourskennis in het veldrijden op, omdat hij pa Sven altijd vergezelde naar de crossen en voor en na de wedstrijden met zijn fietsje de omloop verkende.

* Thibau’s sportieve en extrasportieve belevenissen worden sinds 2017 gebundeld in de documentairereeks ‘DNA Nys’ op Eén. De zes afleveringen van het vierde seizoen (elk 12 minuten) worden deze winter enkel online uitgezonden op sporza.be en dus niet meer op Eén. “De jeugd kijkt minder tv maar zoekt de digitale weg, dus wil de VRT daar op inzetten”, klinkt het bij productiehuis Watertower.

* Bewees in de Container Cup, een spectaculaire zevenkamp in een zeecontainer die tijdens de eerste corona-lockdown vijf weken lang op Vier werd uitgezonden, een complete sporter te zijn. Werd als jongste mannelijke deelnemer achtste op 32, mooi tussen Campenaerts en Aerts in en voor onder meer Mignolet, Van Aert, de broers Borlée, De Gendt, Lampaert, Evenepoel en Timmers. Maakte vooral indruk op de loopband: alleen Dennis Praet bleek uiteindelijk sneller.

* Kan ook met een draaitafel overweg, gevolg van de dj-liefde uit zijn kindertijd. Zo bracht hij in maart 2016 op zijn dertiende samen met Zohra en Frederik Sioen op ‘Merci Sven!’, het sportieve afscheidsevent van pa in een dubbel uitverkocht Antwerps Sportpaleis, een zelf samengestelde set.

* Thibau vormt al sinds 14 maart 2016 een koppel met de knappe Melanie Van Gestel, met wie hij in Aarschot op dezelfde school zat. De twee waren vorig jaar heel even uit elkaar, maar vormden al gauw weer een onafscheidelijk duo.

Volledig scherm © Jelle Vermeersch

Steekkaart: Thibau Nys (18)

* Geboren op 12 november 2002 in Bonheiden

* Teams

2016: Kalas Cycling Team 99

2017-2020: AA Drink Jongerenteam/AA Drink Young Lions

Heden: Telenet-Baloise Lions

* Overwinningen in veldritseizoen 2019-2020: 22 (op 26 gereden crossen), w.o. WK in Dübendorf, EK in Silvelle, BK in Antwerpen, 6 (van de 7) Wereldbekermanches, 5 (van de 7) Ridley Cup (Superprestige-)crossen en 3 (van de 9) wedstrijden van de DVV Trofee. Eindzeges in Wereldbeker en Ridley Cup (Superprestige). Nummer één op de UCI-wereldranking.

* Verleden

2016-2017: 4 zeges w.o. BK nieuwelingen in Oostende

2017-2018: 19 zeges w.o. BK nieuwelingen in Koksijde, SP-manche in Ruddervoorde en DVV Trofee-wedstrijden in Hamme en Essen

2018-2019: 10 zeges, w.o. WB-manche in Pontchâteau, SP-manche in Hoogstraten en DVV Trofee-wedstrijden in Baal en Lille. 4de op WK in Bogense, brons op EK in Rosmalen, brons op EK in Kruibeke

+ provinciaal kampioen nieuwelingen op de weg en Belgisch kampioen nieuwelingen mountainbike in 2018

Volledig scherm © Jelle Vermeersch