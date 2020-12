Behind the scenes: Wout van Aert en Sarah De Bie komen Kristallen Fiets ophalen in gebouw van DPG Media

Kristallen FietsWout van Aert kwam met zijn hoogzwangere vrouw Sarah naar Antwerpen om zijn eerste Kristallen Fiets in ontvangst te nemen. Volledig volgens de coronavoorschriften uiteraard werd hem in het nieuwe gebouw van DPG Media de trofee overhandigd. Van het vertrek in Herentals over de aankomst op het Mediaplein en een handtekening op de fotomuur van onze redactie. Een blik achter de schermen in beeld.