Anna Eikendal, stralend naast haar Kristallen Fiets Thibau Nys: “Samen naar de Spelen in 2028? Hoe vet zou dat zijn!”

Kristallen FietsVan 0 naar 800m in 2 minuten, 14 seconden en een habbekrats. Anna Eikendal (19) is meer dan de nieuwe wederhelft van Thibau Nys. “Al heb ik toch wel schrik om tegen hem te lopen, heb je gezien hoe hij die loopband stukliep in de Container Cup?”

Veruit het jongste koppel op de avond van de Kristallen Fiets, letterlijk en figuurlijk. Thibau Nys en Anna Eikendal vonden nog maar enkele maanden geleden het geluk bij elkaar, sindsdien loopt het als een trein. Hij Europees kampioen wielrennen bij de beloften en nu voor de tweede keer Beste Jongere, zij Nederlandse top op de 800m en 1.500m in haar leeftijdscategorie.

“Al ging het de voorbije maanden wat minder”, vertelde de Nederlandse uit Rhenen bij Utrecht gisteren in de VTM-gebouwen. “Ik had net als Wout van Aert een blindedarmontsteking, ik hoop deze winter nog wat veldlopen te doen in België en Nederland. Gek joh, ik realiseerde me vorige week nog toen ik overstak dat ik de laatste tijd meer bij jullie ben dan thuis.”

Dat ze door haar relatie met Thibau Nys plots in een andere wereld belandde, deert Eikendal niet. “Toen ik mijn vriendinnen vertelde dat ik naar België zou gaan voor een jongen die Thibau Nys heette, wisten ze niet echt over wie ik het had. Ondertussen ben ik al een paar wedstrijden komen kijken. Ik was erbij in Trente op het EK, dat was zo ongeloofelijk. Ik heb toen gehuild als een klein kind. (lachend tot Thibau) Jij ook, hé schat?”

“Ik vind hem zo uniek. Hij is wie hij is en dat vind ik knap aan de sporter en de mens in hem. Thibau is écht. Waar ik sportief van droom? Ik zou graag de Olympische Spelen meemaken. Parijs komt nog te vroeg, maar ik mik op Los Angeles in 2028. Samen met Thibau! Hoe vet zou dat zijn!”

