Werkstraf voor man die bromfietser omver rijdt

Kerk in Vorst opent de deuren voor klimzaal ‘Maniak Padoue’: “De eerste in België, voor minstens 30 jaar”

In de Sint-Antonius van Paduakerk in Vorst opende vrijdagnamiddag een nieuwe klimzaal, Maniak Padoue. Het is de eerste van zijn soort in ons land. Meer dan honderd mensen kunnen er tegelijk komen klimmen op muren van wel 15 meter hoog. De mis wordt in de grote ruimte niet meer voorgedragen, maar aan de parochianen werd wel gedacht: zij genieten er van een voordeeltarief.