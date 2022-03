Werken voor aanleg fietssnelweg F203 verhuizen naar kruispunt Woluwedal met Oudstrijderslaan

De aanleg van fietssnelweg F203 gebeurt in verschillende fases om de hinder te beperken. Het gemotoriseerde verkeer kan de werf passeren over tijdelijke rijstroken. Ook de oprit naar de E40 blijft toegankelijk. Verwacht wordt dat de werken tot het einde van de zomer zullen duren.

Het lokale verkeer dat van en naar de J. Thumasstraat wil, moet wel een omleiding volgen omdat het kruispunt er afgesloten wordt. De J. Thumasstraat wordt gebruikt als omleidingsroute voor voetgangers en fietsers, waardoor gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Sint-Antoniuslaan. Zachte weggebruikers volgen een korte omleiding via de Jozef Van Hovestraat en de J. Thumasstraat. Wie de Molenstraat wil bereiken, stapt of fietst even om via de Oudstrijderslaan.