Wereldberoemde kersttruck Coca-Cola houdt halt in Kraainem

Brussel Vzw Kinder­fonds geeft elk gehospita­li­seerd kind een knuffel tijdens kerstperio­de: “Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn”

Kerstmis is voor de meeste families de warmste periode van het jaar. Maar voor kindjes die in het ziekenhuis liggen en hun ouders is het vooral een moeilijke tijd. Daarom bezorgt de vzw Kinderfonds aan elk gehospitaliseerd kind in België een knuffel tijdens de kerstperiode. De patiëntjes van het UZ Brussel kregen de primeur.

16 december