WEER. Kans op zo goed als helder weer in Kraainem vanochtend

Jeugdploe­gen KV Tervuren-Duis­burg schitteren op internatio­naal tornooi

Het voetbalseizoen zit erop en als afsluiter worden er nog heel wat tornooien georganiseerd voor jeugdploegen. Voor KV Tervuren-Duisburg was de deelname aan de Bayer Uerdingen Pokal, een internationaal tornooi in Duitsland, onlangs een groot succes. De provinciale U15 en U17 wonnen er allebei in hun categorie.