WEER. Kans op lichte regen en redelijk helder weer in Kraainem vanochtend

Van een speeldorp tot een openlucht­ci­ne­ma: 8 tips voor een zalige zomervakan­tie in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Het schooljaar zit er weer bijna op en een lange vakantie is in zicht. Twee maanden lang mogen de boekentassen aan de kant, maar wat moet je in godsnaam met al die vrije tijd? Wij gingen op zoek naar de leukste activiteiten van de zomervakantie voor kinderen. Van 3x3 basket in Brussel tot de jaarmarkt in Wemmel: dit is het beste wat Brussel, de Rand en het Pajottenland deze zomer te bieden hebben.