WEER. Kans op helder weer vanochtend in Kraainem

Hele buurt in Schaarbeek moet ganse zondag binnenblij­ven door reconstruc­tie van moord: “En gaat u toch naar buiten, dan mag dat niet alleen”

“Blijf zondag zoveel mogelijk binnen en als u toch naar buiten moét, gaat er een agent mee.” Die boodschap staat in een brief van de politie die bewoners van de Daillywijk in Schaarbeek woensdag in de bus kregen. De reden voor de kleinschalige ‘lockdown’ blijkt een reconstructie van een moord te zijn, al wil de politie niet veel kwijt.