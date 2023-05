WEER. Kans op helder weer vanochtend in Kraainem

Jaarlijkse motorzege­ning in Jette voor steun aan agenten na ongeval

In de Sint-Pieterskerk in de Brusselse gemeente Jette heeft donderdag de jaarlijkse motorzegening plaatsgevonden. Tijdens de zegening werd er geld ingezameld voor gewonde of overleden politieagenten, of agenten die het moeilijker hebben na een ongeval of incident.