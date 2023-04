WEER. In Kraainem kans op bewolking vanochtend

Eerst was corona de spelbreker, nu een ongeval van de voorzitter: toneel­kring Willen is Kunnen moet allerlaat­ste opvoering opnieuw uitstellen

Eind deze maand hadden de vijf nog overgebleven toneelspelers van Willen is Kunnen Tervuren voor de allerlaatste keer op het podium moeten staan, maar door een ongeval van voorzitter Jean-Pierre Leonard (71) moet de voorstelling uitgesteld worden. Opnieuw, want eerder stond de afscheidsvoorstelling in 2020 gepland, tot het coronavirus roet in het eten gooide.