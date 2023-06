WEER. Helder weer in Kraainem vanochtend

Scheur in wegdek Duisburg­sesteen­weg veroor­zaakt door werken aan Pan­quin-si­te: straat wekenlang dicht

De Duisburgsesteenweg in Tervuren zal zeker enkele weken afgesloten blijven als gevolg van de scheur die donderdagochtend in het wegdek vastgesteld werd. Ondertussen blijkt dat de scheur het gevolg is van werken op de Panquin-site. Daar komen een luxehotel en zowat honderd wooneenheden.