WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kraainem vandaag

Stiptheids­cij­fers treinen blijven grillig parcours tonen

In de voorbije maand juni reed 86,7 procent van de binnenlandse reizigerstreinen stipt - wat betekent dat ze minder dan 6 minuten vertraging hadden in hun eindstation of op de Noord-Zuidverbinding. Dat blijkt vrijdag uit cijfers op de website Open Data van spoorwegnetbeheerder Infrabel.