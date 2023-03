Vermoedelijke tussenpersoon in dubbele moord op Magali W. (46) en Coline (17) uit Kraainem blijft in hechtenis

Zaventem en Brussel herdenken slachtof­fers van aanslagen: dit jaar geen 16, maar 17 namen afgeroepen op Brussels Airport

Het is vandaag 22 maart: zeven jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek. Om de slachtoffers te herdenken, worden er vandaag verschillende herdenkingsmomenten gehouden. Premier Alexander De Croo (Open Vld) woont het bezinningsmoment aan het herdenkingsmonument in de Wetstraat bij. Op de luchthaven en in het metrostation wordt een minuut stilte gehouden.