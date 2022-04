Veertiger vierde keer veroordeeld voor partnergeweld

De veertiger heeft sinds 2015 een knipperlichtrelatie met zijn huidige partner. In 2017 werd hij voor het eerst veroordeeld omdat hij de vrouw had mishandeld, en in 2020 en eind 2021 volgden nog twee veroordelingen voor gelijkaardige feiten. Ondertussen was de politie in april van vorig jaar naar de woning van het gezin geroepen. Toen de agenten aankwamen, hoorden ze tot op straat geroep en gekrijs. De 16-jarige zoon van het gezin opende in paniek en in tranen de deur, en eenmaal binnen stelden de agenten vast dat de vrouw een bebloed aangezicht had. De man bleek haar en hun zoon geslagen te hebben. “Mijn cliënt is geen agressief persoon maar deze mensen hebben al jarenlang een toxische relatie”, pleitte de advocaat van de veertiger. “Hij was die dag op stap geweest met enkele vrienden, en toen hij thuiskwam, is er ruzie ontstaan. Daarbij heeft hij fout gereageerd. In december heeft het hof van beroep hem nog een gevangenisstraf met probatie-uitstel gegeven, dat lijkt me ook hier de beste oplossing.” De rechtbank was et hiermee eens.