Vakbonden blokkeren verschillende winkels in en rond Brussel

Brussel/Zaventem/KraainemNaar aanleiding van de nationale stakingsdag in ons land blijven verschillende winkels in Brussel en de Vlaamse Rand woensdag gesloten. Dat is onder meer voor het Carrefour-warenhuis in Kraainem, de filialen van Brico in Kraainem en Zaventem, en het Cora-warenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe het geval.