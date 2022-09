Twee verdachten in dossier rond dubbele moord in Kraainem onder aanhoudingsbevel geplaatst: “Pierre D. schakelde Congolees in om ex-vrouw en stiefdochter uit te schakelen”

KraainemDe twee verdachten die eerder vandaag werden opgepakt in het dossier rond de dubbele moord in Kraainem zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst. Een van hen is Pierre D. (51), die eerder al eens in de cel zat op verdenking van de dubbele moord. De andere is een 39-jarige Congolees. “Hij wordt ervan verdacht de feiten te hebben gepleegd in opdracht van de partner/stiefvader van de slachtoffers”, aldus het parket.

D. zelf belde op 24 maart ‘s avonds de hulpdiensten toen hij in de gezinswoning in de Annecylaan in Kraainem een bloedplas ontdekte in de inkomhal. Even later werden de toegesnelde ambulanciers en agenten geconfronteerd met een bloedbad. Magali W. (46), ­onderwijzeres in een school in Anderlecht, en haar 17-jarige dochter Coline, waren met meerdere messteken om het leven gebracht. Vreemd genoeg waren enkel de gsm’s van beide slachtoffers verdwenen, net als de wagen van Magali W. Daarnaast was er geen enkele aanwijzing dat het om een inbraak ging. Er waren geen braaksporen en andere waardevolle zaken werden onaangeroerd gelaten. Al snel werd duidelijk dat de beide slachtoffers al in de nacht van 23 op 24 maart om het leven waren gebracht.

Volledig scherm De woning in Kraainem waar de feiten plaatsvonden. © Marc Baert

Aangezien de inbraakhypothese vrijwel meteen in de vuilbak kon gegooid worden, verdachten de speurders al snel Pierre D. Hij en Magali waren enkele maanden voor het drama uiteengegaan. Toch bleef hij nog maandenlang bij zijn ex en haar dochter inwonen ‘omdat hij geen appartement vond’. Hebben deze spanningen geleid tot een ontploffing bij D? De man beweerde vanaf dag één dat hij over een alibi beschikte. “Ik heb die nacht doorgebracht bij een vriend”, klonk het. Die vriend bevestigde dat ook in twee verhoren. Over dit alibi rezen al snel twijfels. “Dat hij ­uitgerekend die woensdag bij een vriend geslapen zou hebben, lijkt me zeer ongeloofwaardig”, zei de biologische vader van Coline in de pers. “Net omdat mijn dochter vertelde dat hij er moeite mee had om uit het huis weg te gaan.”

Volledig scherm Magali W. (46) en haar dochter Coline (17) werden vermoord teruggevonden in hun woning in Kraainem. © RV

Vrijlating

Ook de speurders en de onderzoeksrechter geloofden hem niet. De man werd aangehouden en in verdenking gesteld voor de dubbele moord. Deze aanhouding werd bevestigd door de raadkamer. Ondertussen werd de grijze Skoda van Magali gezocht én teruggevonden in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daarnaast deden de speurders een oproep om hulp. Ze zoeken naar bewakingsbeelden van straten om zo de verplaatsingen van D. na te gaan. Dit leverde tot nu toe nog geen enkel resultaat op. “Er zijn enkel vermoedens maar geen ernstige aanwijzingen van schuld. Dat is onvoldoende om hem in de gevangenis te houden”, stelde zijn advocaat Dimitri de Béco klaar en duidelijk bij de behandeling van het dossier voor de raadkamer. “Mijn cliënt houdt vol dat hij volledig onschuldig is. De vraag wie de feiten dan wel gepleegd zou hebben als het mijn cliënt niet is geweest, is een terechte vraag maar is onvoldoende om hem in voorlopige hechtenis te houden.” Uiteindelijk volgde de KI de Brusselse strafpleiter immers en werd D. vrijgelaten. “Ik ben zeer tevreden dat de KI mij gevolgd is. In de huidige stand van het onderzoek zijn er geen ernstige aanwijzingen van schuld. Deze vrijlating is een logisch gevolg daarvan”, aldus de Béco.

Congolees

Uiteindelijk zou de man de zomer in vrijheid kunnen doorbrengen. Vrijdag werd D. opnieuw gearresteerd. Het lijkt er alsnog op dat hij iets met de feiten te maken heeft. Hiervoor zou hij een 39-jarige Congolees ingeschakeld hebben. “Hij wordt ervan verdacht de feiten te hebben gepleegd in opdracht van de partner/stiefvader van de slachtoffers”, aldus het parket.

