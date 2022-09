Tussenpersoon bij huurmoord blijft in cel

Verraden door één haartje: na zes maanden doorbraak in dubbele moord op moeder en dochter

Eén achtergebleven haartje lijkt voor de doorbraak te zorgen in de mysterieuze moord op een 46-jarige onderwijzeres en haar 17-jarige dochter. De twee werden in maart doodgestoken bij hen thuis in Kraainem. De ex-partner van de vrouw is nu opgepakt, omdat de speurders op de plaats van de misdaad een haartje vonden dat ze konden linken aan een Congolese kennis van de man. “Hij is de opdrachtgever, de Congolees de uitvoerder.”

