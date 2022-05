Thaiboksclub niet langer welkom in sporthal: “Gemeente vindt onze sport te gewelddadig”

Dat Tigaut Geyns gepassioneerd is door het thaiboksen is overduidelijk. Hij traint zelf al elf jaar en gaf vier jaar lang les in Wezembeek-Oppem. Tot hij net voor de coronacrisis verhuisde naar Thailand. Met slechts één doel: er zó hard trainen dat hij ooit de kans zou krijgen om in het grootste thaiboksstadion van het Aziatische land te kampen. “Maar door het coronavirus keerde ik al vrij snel terug naar België”, vertelt de 28-jarige Tigaut. “Ik was na mijn terugkeer wat ontmoedigd en besloot daarom om zélf een thaiboksclub uit de grond te stampen. Sinds augustus vorig jaar gebruiken we de gemeentelijke sporthal van Kraainem voor trainingen – zes dagen per week – en wedstrijden.”