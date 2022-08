Te gewelddadig voor Kraainem, niet voor Tervuren: thaiboksclub Thaigo Muay Thai verhuist naar sporthal Moorsel

Nog geen jaar bestond Thaigo Muay Thai toen de gemeente Kraainem in mei besliste dat de thaiboksclub geen toekomst meer heeft in de gemeentelijke sporthal in de Patronaatstraat. Volgens oprichter Tigaut Geyns omdat de gemeente vindt dat thaiboksen een te gewelddadige sport is. “Maar dat is niet de grootste reden voor onze beslissing om de club uit de sporthal te weren”, liet sportschepen Anne-Charlotte Sala toen weten. “Er waren meerdere conflicten, maar daarover wil ik niets kwijt in de pers.”