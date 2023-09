Na Brussel geeft ook Vlaanderen groen licht voor Luchthaven­tram: over 6 jaar spoor je vlot van Brus­sel-Noord naar Brussels Airport

De Vlaamse regering heeft een vergunning verleend aan de Luchthaventram, die het treinstation Brussel-Noord met Brussels Airport moet verbinden. Eerder had ook de Brusselse regering het licht op groen gezet. “Het is te zot dat we nog steeds geen tramverbinding hebben tussen Brussel en de luchthaven van Zaventem”, aldus minister Zuhal Demir (N-VA). De eerste trams zouden in 2029 of 2030 moeten rijden.