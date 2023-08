Vijftiger steekt 81-jarige man neer voor fototoe­stel: “Buiten levensge­vaar”

Afgelopen vrijdag is een 81-jarige man in de Stefaniastraat aangevallen met een mes. De dader had het gemunt op zijn tasje met fototoestel en werd even later gearresteerd. Het slachtoffers is niet meer in levensgevaar.