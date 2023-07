Tomorrow­land­feest gaat verder op Brussels Airport: 84.000 passagiers zorgen voor één van drukste dagen van het jaar op luchthaven

Op Brussels Airport is het vandaag één van de drukste dagen van het jaar. Er worden maar liefst 84.000 passagiers verwacht. Ook heel wat buitenlandse Tomorrowlandgangers keren via de luchthaven terug naar hun land. Zij worden uitgewuifd met een TML-feestje met deejays in de A-pier.