Verbod op nachtvluch­ten? Wij trokken met decibelme­ter door de luchthaven­ge­meen­ten: “Dat we de televisie luider moeten zetten, hoort erbij”

Van het voorstel van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om alle nachtvluchten op Zaventem vanaf 2024 te schrappen, kijkt niemand echt op in de gemeenten rond de luchthaven. Het debat sleept namelijk al jaren aan. Maar hoe luid is het nu echt ’s nachts in de luchthavengemeenten en welke impact heeft dat op de bewoners? HLN ging op stap met een decibelmeter in de Vlaamse Rand.