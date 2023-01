Prijzen voor huizen blijven stijgen in Kraainem, appartementsprijzen dalen

Vlaamse Rand rond Brussel Van kerstboom­wer­pen tot een brandweer­bal met veel ‘vuurwerk’: dit staat dit weekend in Brussel en de Rand gepland

Nadat we vorig weekend massaal Driekoningen gingen zingen, staat er komend weekend in Brussel en de Vlaamse Rand ook weer heel wat op de planning. Wie zelf een kerstboom wil werpen of wil supporteren voor de deelnemers, kan naar het BK in Oudergem. Maar in het Hallerbos staan ook tal van winterse activiteiten gepland. In CC Het Bolwerk in Vilvoorde wordt het dan weer ‘warm’ dit weekend.

9:27