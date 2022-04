Onenigheid binnen schepencollege over padelveld aan sporthal

Het was tijdens de commissie Vrije Tijd dat Défi-MR-onafhankelijken het voorstel lanceerde om padelmogelijkheden te creëren in de buurt van de sporthal in Kraainem. “De sport is een echte hype en in de ons omliggende gemeenten zijn de padelterreinen druk bezet”, weet sportschepen Anne-Charlotte Sala (Défi). “Daarom hebben we het idee gelanceerd om minstens één padelveld aan te leggen. De omgeving van de sporthal lijkt ons de geschikte locatie hiervoor. We begrijpen niet dat Kraainem-Unie ons voorstel afschiet. Volgens de partij is er geen budget voor. Om aan te tonen dat er echt nood aan is, zullen we een bevraging bij de inwoners houden.”