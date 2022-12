Nog geen oplossing voor 60 kindjes nadat crèche Babilou deuren moet sluiten

“Dit is een afrekening. Schandalig.” De ouders van zowat zestig kindjes die opgevangen werden in kinderdagverblijf Babilou in de Jules Adantstraat in Kraainem startten begin deze maand een petitie nadat het agentschap Opgroeien de crèche tijdelijk sloot. Aanleiding zou een klacht van een ex-werkneemster zijn. Babilou en de gemeente Kraainem beloofden een oplossing voor de ouders te zoeken, maar een kleine maand later is die er nog niet. “De ouders zijn zelf op zoek gegaan naar een tijdelijke opvangplek bij andere opvanginitiatieven en familie, maar als gemeente konden we nog niet echt iets doen”, geeft burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem Unie) toe. “We blijven wel naar oplossingen zoeken, maar het is niet evident. We hopen dat er de komende dagen of weken toch nog iets uit de bus komt.”