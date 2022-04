Moeizame doorgang aan afrit Kraainem op E40

Tervuren ’t Festival keert terug: drie dagen feesten op Berg van Termunt

Midden mei kunnen festivalgangers opnieuw genieten van ’t Festival in Tervuren. Dat vindt voor het eerst op de Berg van Termunt plaats en zal drie dagen duren. Op de affiche staan onder meer Like Me, Gebroeders KO en Jamie Lee Six & Louis XIV.

25 maart