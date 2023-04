Meerderheid en oppositie clashen over 42 sociale wooneenheden: geen consensus in schepencollege, maar gemeenteraad zet licht wél op groen

Pas nadat kleuters hele verhaal vertellen, wordt onderzoek naar dood Kurtis (4) heropend. Nu zijn schoolbege­lei­ders veroor­deeld tot 12 maanden cel

Vier schoolbegeleiders zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld voor de dood van een 4-jarige kleuter uit Anderlecht. Best Kurtis verdronk in oktober 2018 tijdens een schooluitstap in de vijver van het Kasteel van Gaasbeek. Het parket had eerder geen straf gevorderd voor de vier, maar de rechtbank vond hun verantwoordelijkheid verpletterend. “Ze hadden meer aandacht voor hun gsm dan voor ons”, zeiden de andere kleuters tegen hun ouders.