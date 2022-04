Lokaal bestuur zoekt buddy’s die Oekraïense vluchtelingen willen begeleiden

Belga Naïeve cocaïne­smok­ke­laar riskeert 36 maanden cel: “Haar voor pruiken”

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een gevangenisstraf van 36 maanden gevorderd tegen een 45-jarige Nigeriaanse man die betrapt was op drugsmokkel. De man was in november opgepakt op de luchthaven met 2,2 kilogram cocaïne in zijn bagage. Volgens zijn advocaat wist de man niet dat hij drugs vervoerde.

8 april