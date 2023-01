Levenslang rijverbod voor dronken chauffeur

T. en A. waren op 5 juli vorig jaar samen op stap. T. zat achter het stuur van de wagen van A. toen hij door de politie gecontroleerd werd en duidelijk dronken was. De man was al vijf keer veroordeeld voor het rijden tijdens een rijverbod en hij werd al twaalf keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Bovendien werd hij al vier keer onder invloed uit het verkeer geplukt. Zijn vriend A. werd vervolgd omdat hij de wagen toevertrouwd had aan iemand die duidelijk niet meer in staat was om te rijden. Hij droeg verder geen gordel en had gaan identiteitskaart op zak. “Ik zat op de achterbank”, deed A. zijn verhaal in de politierechtbank. “Ik wist niet dat mijn vriend geen rijbewijs had maar hij wilde met mijn wagen rijden. Hij leek niet echt dronken maar wel erg nerveus. Aangezien hij maar een paar kilometer moest rijden heb ik niets gezegd. Intussen zie ik hem wel niet meer.” De rechter besloot mild te zijn voor A. en gaf hem een een boete van 180 euro waarvan 60 euro met uitstel. Zijn vroegere vriend T. werd harder gestraft. Hij liet verstek gaan in de rechtbank. “Het geduld van de rechtbank is op”, aldus rechter Johan Van Laethem. Hij sprak een celstraf uit van 3 jaar; een boete van 3.000 euro en een levenslang rijverbod. Procureur Kris Boelens vroeg om zijn onmiddellijke aanhouding.