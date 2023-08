Kinderen leven zich uit op vierde en laatste editie van Summer Kids Village deze zomer

Buurtbewo­ners gaan in beroep tegen bouwpro­ject met 11 woningen: “Laatste stukje open ruimte verdwijnt”

Buurtbewoner Reinout Eggink (44) heeft samen met een aantal buren beroep aangetekend tegen de bouw van 11 woningen op een perceel aan de Kleinenbergstraat in Sint-Stevens-Woluwe. Hiermee hoopt hij een van de laatste open ruimtes in de omgeving te bewaren. Volgens de gemeente gaat het om een stuk grond dat altijd al woongebied was: “We hebben het net zo goed mogelijk proberen te beschermen.”