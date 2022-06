In deze twee faciliteitengemeenten mogen robotmaaiers ’s nachts niet meer rijden om egels te beschermen

Tervuren Vorig jaar nog een experiment in coronaperi­o­de, maar ParkenPara­de keert helemaal terug

In de beeldentuin ‘De paden van Waaienberg’ in Duisburg is maandag het startschot van de tweede editie van de ParkenParade gegeven. De komende drie weekends staan parken en tuinen in de Groene Gordel centraal.

30 mei