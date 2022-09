Hoofdverdachte ontkent dat hij dubbele moord op ex en schoondochter bestelde met telefoontje naar handlanger: “Ik zal wellicht binnenkort zijn vrijlating vragen”

Kraainem Twee verdachten in dossier rond dubbele moord in Kraainem onder aanhou­dings­be­vel geplaatst: “Pierre D. schakelde Congolees in om ex-vrouw en stiefdoch­ter uit te schakelen”

De twee verdachten die eerder vandaag werden opgepakt in het dossier rond de dubbele moord in Kraainem zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst. Een van hen is Pierre D. (51), die eerder al eens in de cel zat op verdenking van de dubbele moord. De andere is een 39-jarige Congolees. “Hij wordt ervan verdacht de feiten te hebben gepleegd in opdracht van de partner/stiefvader van de slachtoffers”, aldus het parket.

5 september