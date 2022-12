Hoofdverdachte dubbele moord in Kraainem legt bekentenissen af

Het was Pierre D. zelf die op 24 maart ‘s avonds de hulpdiensten belde toen hij in de gezinswoning in de Annecylaan in Kraainem een bloedplas ontdekte in de inkomhal. Even later werden de toegesnelde ambulanciers en agenten geconfronteerd met een bloedbad. Magali W. (46), ­onderwijzeres in een school in Anderlecht, en haar 17-jarige dochter Coline, waren met meerdere messteken om het leven gebracht. Vreemd genoeg waren enkel de gsm’s van beide slachtoffers verdwenen, net als de wagen van Magali W. Daarnaast was er geen enkel aanwijzing dat het om een inbraak ging. Er waren geen braaksporen en andere waardevolle zaken werden onaangeroerd gelaten. Al snel werd duidelijk dat de beide slachtoffers al in de nacht van 23 op 24 maart om het leven waren gebracht. Pierre D. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord.