Krakers in voormalig ‘t Logement baren handelaars zorgen: “Geen water en geen elektrici­teit, maar toch beviel er onlangs nog een vrouw”

In het voormalig ’t Logement, een appartementsgebouw dat jaren geleden nog onderdak bood aan Sabena-personeel, zouden al enkele weken verschillende krakers verblijven. En dat baart de handelaars in de Stationsstraat in het centrum van Zaventem zorgen. “Elektriciteit en water zijn er afgesloten terwijl er jonge kindjes rondlopen”, klinkt het. De gemeente zegt dat de bal in het kamp van de eigenaar ligt.